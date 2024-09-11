Supermarkt-Trends im Geschmackstest: Was taugen die neuen Fast-Food-Produkte?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.09.2024: Supermarkt-Trends im Geschmackstest: Was taugen die neuen Fast-Food-Produkte?
Pommes wie im Freibad, edle Currywurst mit Trüffel, Käse-gefüllte Burgerpatties und Dönerfleisch aus der Dose: Food-Influencer und Fast-Food-Liebhaber Robert Paul, besser bekannt als "Bob von der FoodSchau", testet die neuesten Supermarktprodukte. Für "Abenteuer Leben täglich" prüft er, wie lecker die Produkte wirklich sind und ob sich der Kauf lohnt.
