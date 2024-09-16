Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 16.09.2024
42 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Heizkosten sparen, Lichtelemente integrieren, Schall- und Wärmeschutz verbessern - es gibt viele Gründe, warum man eine Decke abhängen möchte. Doch kann man sowas selbst machen? Profihandwerker Steffen Döring und Reporter Nick zeigen wie man sich schnell und vor allem einfach eine neue Decke ins Wohnzimmer bauen kann.

