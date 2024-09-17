Die besten Steaks in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.09.2024: Die besten Steaks in Deutschland
42 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Heute in unserem Online-Check: drei Steakhäuser. Die Gemeinsamkeit: Alle drei haben Top-Bewertungen. Aber warum? Wir wollen genauer wissen, warum sie bei den Gästen so gut ankommen und vergeben Punkte, wenn wir auf etwas Außergewöhnliches stoßen. Wer auch uns überzeugt, kriegt fünf Punkte! Heute besuchen wir Läden in Bremen, Frankfurt und München.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins