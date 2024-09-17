Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die besten Steaks in Deutschland

Kabel EinsFolge vom 17.09.2024
Die besten Steaks in Deutschland

Die besten Steaks in DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 17.09.2024: Die besten Steaks in Deutschland

42 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12

Heute in unserem Online-Check: drei Steakhäuser. Die Gemeinsamkeit: Alle drei haben Top-Bewertungen. Aber warum? Wir wollen genauer wissen, warum sie bei den Gästen so gut ankommen und vergeben Punkte, wenn wir auf etwas Außergewöhnliches stoßen. Wer auch uns überzeugt, kriegt fünf Punkte! Heute besuchen wir Läden in Bremen, Frankfurt und München.

Alle verfügbaren Folgen