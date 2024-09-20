Speakeasy in Manhattan - die besten Bars New YorksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.09.2024: Speakeasy in Manhattan - die besten Bars New Yorks
43 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Die besten Bars Manhattans sind die so genannten Speakeasys. Zumindest behaupten es viele New Yorker. Dabei wird für diese Cocktail-Mekkas keine Werbung gemacht. Nicht mal beim Eintritt erkennt man, dass irgendwo dahinter eine Bar versteckt ist. Wie man reinkommt, erfährt man vom Hörensagen, oder auf Englisch Speakeasy. Die Heimlichtuerei hat in New York eine lange Tradition und wird bis heute fortgeführt. Eine deutsche Auswanderin zeigt, wo sich diese Bars verbergen.
