Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Über den Dächern der Stadt: atemberaubenden Skybars

Kabel EinsFolge vom 26.01.2024
Über den Dächern der Stadt: atemberaubenden Skybars

Über den Dächern der Stadt: atemberaubenden SkybarsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.01.2024: Über den Dächern der Stadt: atemberaubenden Skybars

43 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12

Die Skybars in den Metropolen sind Meisterwerke in Sachen Höhe, Stil und kulinarischer Raffinesse. Tauchen Sie ein in die atemberaubende Atmosphäre dieser außergewöhnlichen Orte und genießen sie exklusive Cocktails über den Dächern der Stadt. Unter anderem: Luxus-Skybars, Internationaler Konditoren Wettbewerb, Stadtpiraten Stockholm

Alle verfügbaren Folgen