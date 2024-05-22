Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Frankfurter Flughafen kontrollieren die Zollbeamten Niko Schneider und Verena Blitz das Gepäck der Reisenden. Obwohl Regeln und Vorschriften vorliegen, gibt es immer Fluggäste, die versuchen, unerlaubt Waren aus dem Ausland zu schmuggeln. Eins ist jedoch fast immer gleich: Die Urlauber informieren sich häufig vor ihren Reisen nicht und wundern sich dann, wenn sie Strafen zahlen müssen. Abenteuer leben täglich klärt auf, was bei der Einfuhr von Waren aus dem Ausland zu beachten ist.

