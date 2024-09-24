Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 24.09.2024
42 Min. Ab 12

Beim nächsten New York Trip lohnt ein Abstecher nach Brooklyn. Denn Shoppen gehört für die meisten Touristen zum Pflichtprogramm. Und Brooklyn ist ein Shopping-Paradies. Vor allem im Viertel Williamsburg gibt es unzählige Boutiquen, Flohmärkte und Second-Hand-Läden. Aber, wo ist es günstig und dennoch stylisch? Kaum einer kennt die Shopping-Szene besser als der Influencer Devon Moore. Er ist der Shopping-Schnäppchen King von Brooklyn und kennt die besten Plätze zum Einkaufen.

