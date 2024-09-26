Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Pasta-Parade: Die viralsten Nudelgerichte im Netz

Kabel EinsFolge vom 26.09.2024
Pasta-Parade: Die viralsten Nudelgerichte im Netz

Pasta-Parade: Die viralsten Nudelgerichte im NetzJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.09.2024: Pasta-Parade: Die viralsten Nudelgerichte im Netz

43 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12

Pasta forever: ob mit Thunfisch, Deutsche Pasta mit deftiger Wurst oder süße Milchnudeln – diese Nudelgerichte sind die Videos, die das Netz und Social Media am meisten feiert. Top oder Flop? Profiköchin Verena Leister kocht sie für uns nach – die Klickmillionäre aus dem Internet.

Alle verfügbaren Folgen