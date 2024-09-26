Pasta-Parade: Die viralsten Nudelgerichte im NetzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.09.2024: Pasta-Parade: Die viralsten Nudelgerichte im Netz
Folge vom 26.09.2024
Pasta forever: ob mit Thunfisch, Deutsche Pasta mit deftiger Wurst oder süße Milchnudeln – diese Nudelgerichte sind die Videos, die das Netz und Social Media am meisten feiert. Top oder Flop? Profiköchin Verena Leister kocht sie für uns nach – die Klickmillionäre aus dem Internet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins