Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.09.2024: Kochkunst vs. Küchentechnik: Wer gewinnt das ultimative Küchenbattle?
43 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Heute bei Abenteuer Leben täglich: Profi versus Gadget. Ring frei zum nächsten Küchenbattle! Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst und die klassische Handarbeit, Hobbyköchin Melissa hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Vom Sushi-Set bis zum Pancake-Mixer. Wer entscheidet das Duell für sich??
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins