Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.10.2024: Felis Food Check: Oranienstraße, die coolste Straße Deutschlands
43 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Kulinarische Highlights auf der coolsten Straße Deutschlands entdecken. Das ist der Auftrag von Foodcheckerin Felicitas Then. Denn seit die Oranienstraße auf dem 12. Platz des „Time Out Magazine“ Rankings gelandet ist, schaut alle Welt auf diese legendären zwei Kilometer. Aber wo befindet sich diese Straße eigentlich? Und: Wie cool schmecken dort deutsche Traditionsküche, Döner, Burger und Ramen? Feli macht den Cool-Check.
