Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Felis Food Check: Oranienstraße, die coolste Straße Deutschlands

Kabel EinsFolge vom 01.10.2024
Felis Food Check: Oranienstraße, die coolste Straße Deutschlands

Felis Food Check: Oranienstraße, die coolste Straße DeutschlandsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 01.10.2024: Felis Food Check: Oranienstraße, die coolste Straße Deutschlands

43 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Kulinarische Highlights auf der coolsten Straße Deutschlands entdecken. Das ist der Auftrag von Foodcheckerin Felicitas Then. Denn seit die Oranienstraße auf dem 12. Platz des „Time Out Magazine“ Rankings gelandet ist, schaut alle Welt auf diese legendären zwei Kilometer. Aber wo befindet sich diese Straße eigentlich? Und: Wie cool schmecken dort deutsche Traditionsküche, Döner, Burger und Ramen? Feli macht den Cool-Check.

Alle verfügbaren Folgen