75 Jahre Currywurst: Geschichte, Profi-Tipps und außergewöhnliche VariantenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.10.2024: 75 Jahre Currywurst: Geschichte, Profi-Tipps und außergewöhnliche Varianten
42 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Vor genau 75 Jahren erfand eine Berlinerin die berühmte Currywurst-Soße und legte damit den Grundstein für eins der beliebtesten Fast Food Gerichte der Deutschen. Zum Geburtstag haben wir kuriose Fakten rund um die Wurst, außerdem Profi-Tipps, wie das Gericht auch zu Hause perfekt gelingt und neben der Original-Version auch noch ein paar ganz besondere Currywurst-Varianten für Sie!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins