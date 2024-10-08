Lagerfeuer-Desserts: Süße Kreationen direkt aus der GlutJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.10.2024: Lagerfeuer-Desserts: Süße Kreationen direkt aus der Glut
42 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Der krönende Abschluss eines jeden Mahls ist die Nachspeise. Und genau die kann man auch wunderbar am und vor allem IM Lagerfeuer zubereiten. Profikoch Timo Hinkelmann und Redakteurin Melissa probieren´s aus.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins