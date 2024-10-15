Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.10.2024: Die größten Steaks der Welt
42 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Das Steak der ältesten und größten Rinderrasse der Welt ist toskanisches Kulturgut. Die porzellanweißen Chianina-Rinder, auch bekannt als „die weißen Riesen aus Italien“ sind eine der ältesten und zugleich edelsten Rinderrassen der Welt. Unsere Food-Expertin Serena Loddo hat sich auf die Suche nach einer italienischen Legende gemacht: dem Bistecca alla Fiorentina.
