Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.10.2024: Timo kocht über!
42 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Profikoch Timo hat eine gewagte These: Sogar Anfänger können unter seiner Anleitung schnell und lecker wie Profis kochen. Die Herausforderung besteht darin, dass er weder eingreifen noch abschmecken darf, sondern von der Seitenlinie aus zuschaut. Werden seine Schützlinge beweisen können, dass seine These stimmt? Es bleibt spannend bei: Timo kocht über!"
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins