Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Timo kocht über!

Kabel EinsFolge vom 16.10.2024
Timo kocht über!

Timo kocht über!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.10.2024: Timo kocht über!

42 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Profikoch Timo hat eine gewagte These: Sogar Anfänger können unter seiner Anleitung schnell und lecker wie Profis kochen. Die Herausforderung besteht darin, dass er weder eingreifen noch abschmecken darf, sondern von der Seitenlinie aus zuschaut. Werden seine Schützlinge beweisen können, dass seine These stimmt? Es bleibt spannend bei: Timo kocht über!"

Alle verfügbaren Folgen