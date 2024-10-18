Luxus – Teuerste Suiten weltweitJetzt kostenlos streamen
Die „Regent Seven Seas Grandeur“ bietet mit 413 Quadratmetern die größte und luxuriöseste Kreuzfahrt-Suite der Welt. Für 160.000 Euro schippert das Milliardärs-Ehepaar Sharron und John Burgess in 16 Tagen von der Karibik nach New York. Mit eigener Spa, Butler-Service und einem privaten Dining-Room genießen sie höchsten Komfort. Spontan verlängern sie ihren Suite-Urlaub um zwei Monate – für über 600.000 US-Dollar, also eine halbe Million Euro…
