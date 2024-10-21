Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 21.10.2024
31 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Hop oder top? Die Laune hängt oft vom Kantinenessen ab. Wenn Kantinen-Klassiker wie Currywurst auf der Speisekarte stehen, steigt die Laune bei vielen enorm – egal wie schrecklich der Morgen war… Wir haben drei Kantinen-Hits für euch gepimpt - gesünder, leckerer - aber nicht zu kompliziert, damit sie auch „homecooking“ tauglich sind!

