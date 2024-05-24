Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Die leckersten Hot Spots Sardiniens

Kabel Eins
Folge vom 24.05.2024
Die leckersten Hot Spots Sardiniens

Die leckersten Hot Spots SardiniensJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.05.2024: Die leckersten Hot Spots Sardiniens

43 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12

Food-Expertin Serena Loddo ist für "Abenteuer Leben" in ihrer Heimat auf Sardinien unterwegs. Die Delikatessen-Spezialistin zeigt das Leckerste, Ungewöhnlichste und Typischste der sardischen Esskultur: Darunter befinden sich das Nationalgericht Su Porceddu, das sardische Spanferkel oder das typische Hirtenbrot Pane Pistoccu sowie den Bottarga - das salzige Gold aus Sardinien.

