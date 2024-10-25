Paradies auf Erden: Kreuzfahrt durch Französisch-PolynesienJetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.10.2024: Paradies auf Erden: Kreuzfahrt durch Französisch-Polynesien
Folge vom 25.10.2024
Eine ganz besondere Kreuzfahrt fährt nur wenige Passagiere auf die Inseln in Französisch-Polynesien. Das Aranui-Schiff ist für die Bewohner von ganz besonderer Bedeutung. Es ist zur Hälfte ein Container, der die Insulaner mit Gütern versorgt. Die zweite Hälfte des Schiffs ist ein schwimmendes Hotel für 200 ausgewählte Passagiere. "Abenteuer Leben"-Reporter Igor reist zu den elf Traum-Inseln in der Südsee. Ist das Paradies auf Erden wirklich so traumhaft?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins