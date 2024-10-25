Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Paradies auf Erden: Kreuzfahrt durch Französisch-Polynesien

Kabel Eins
Folge vom 25.10.2024
43 Min.
Ab 12

Eine ganz besondere Kreuzfahrt fährt nur wenige Passagiere auf die Inseln in Französisch-Polynesien. Das Aranui-Schiff ist für die Bewohner von ganz besonderer Bedeutung. Es ist zur Hälfte ein Container, der die Insulaner mit Gütern versorgt. Die zweite Hälfte des Schiffs ist ein schwimmendes Hotel für 200 ausgewählte Passagiere. "Abenteuer Leben"-Reporter Igor reist zu den elf Traum-Inseln in der Südsee. Ist das Paradies auf Erden wirklich so traumhaft?

