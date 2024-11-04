Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 04.11.2024
Folge vom 04.11.2024: Herbstliche Foto-Illusionen: Eindrucksvolle Bilder ohne Profi-Equipment

20 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Der Herbst ist da. Und mit ihm kommen: Spektakuläre Foto-Illusionen, die man angeblich ohne Profi-Equipment nachmachen kann. Ob im Gruppenchat, auf Social Media oder im Fotoalbum – mit diesem Trick macht man mächtig Eindruck – wenn sie denn funktionieren. Tester Michelle und Alex versuchen, die spannenden Foto-Illusionen nachzumachen und verraten, welche wirklich empfehlenswert sind. Und Action!

