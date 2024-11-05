Zimtschnecken-Burger: Dirk Hoffmann testet den Internet-TrendJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.11.2024: Zimtschnecken-Burger: Dirk Hoffmann testet den Internet-Trend
30 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, einen Zimtschnecken Burger aus dem Internet!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins