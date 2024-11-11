Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Gadget-Chaos: Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann auf der Suche nach dem Sinn

Kabel Eins
Gadget-Chaos: Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann auf der Suche nach dem Sinn

Gadget-Chaos: Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann auf der Suche nach dem SinnJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 11.11.2024: Gadget-Chaos: Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann auf der Suche nach dem Sinn

35 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Gadgets testen ist einfach, vorausgesetzt man weiß überhaupt, wozu sie da sind. Genau das ist das Problem für die Abenteuer Leben Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann. Sie bekommen Gegenstände, von denen sie nicht mal wissen, was ihre Funktion ist. Wenn sie es erraten haben, werden diese natürlich auf Herz und Nieren getestet. Was taugt, was ist Schrott?

