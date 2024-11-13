Küchenduell: Profi gegen Gadget – Wer holt sich den Sieg?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.11.2024: Küchenduell: Profi gegen Gadget – Wer holt sich den Sieg?
43 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Ring frei zum nächsten Küchenbattle: Profi versus Gadget! Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst, Hobbyköchin Melissa hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Wer entscheidet das Duell für sich??
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
