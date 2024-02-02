Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.02.2024
42 Min. Ab 12

In der kalten Jahreszeit die Heizkosten unter Kontrolle zu bekommen ist schwierig. Um Ihre Wohnung auf Sparflamme zu erwärmen, testen heute Lucia und Tobi sechs Gadgets, von mollig gemütlichen Gimmicks bis hin zu praktischen Sparmaßnahmen.

