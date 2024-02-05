Der 10-Euro-Party-Hype: Chefkoch Achim stellt sich der ChallengeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.02.2024: Der 10-Euro-Party-Hype: Chefkoch Achim stellt sich der Challenge
43 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12
Die 10 Euro-Party, das ist der aktuelle Hype im Internet. Clips, in denen Menschen Partyfood selber machen für nur 10 Euro. Chefkoch Achim stellt sich der Challenge undo b die billigen Partysnacks dann noch schmecken, entscheiden Tester von der Straße. Themen unter anderem: Profi vs. Gadget, Best of DIY: Platzspar-Möbel und Bermuda Mythen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins