Der Biss der Gabunviper kann einen Menschen innerhalb von Stunden töten. Und genau so eine Schlange ist in Simbawes Hauptstadt Harare aus dem Terrarium eines privaten Sammlers ausgebrochen. Ein Fall für Ben Vermeulen, dem bekanntesten Schlangenfänger Simbabwes. Und der ist nicht gerade begeistert. Denn die Gabunviper kommt gar nicht aus Simbabwe, sondern aus dem tausende Kilometer entfernten Westafrika. Gabunviper einzufangen?
