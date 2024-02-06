Oscar der Gastronomie: Der Kampf um den Titel Koch des JahresJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.02.2024: Oscar der Gastronomie: Der Kampf um den Titel Koch des Jahres
43 Min.Folge vom 06.02.2024Ab 12
Welcher Nachwuchsstar überzeugt beim „Oscar der Gastro-Branche“, der heimlichen EM der Köche bei „Koch des Jahres“? Eine Jury, bestehend aus den besten Sterne-Köchen aus fünf Ländern, vergibt in Bonn den Titel. Themen unter anderem: Achims Hack Check Eier Spezial, Whirlpool-Bausatz im Check, Das gibt es nur in Japan 2
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins