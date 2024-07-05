Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.07.2024: Streetfood Palermo
43 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Warum lieben die Sizilianer Früchte aus Marzipan so? Und haben Sie jemals rohen Seeigel probiert? Es gibt einen Ort in Palermo an dem kann man diese und noch viele weitere Spezialitäten probieren: den Ballaró Markt! Seit über 1000 Jahren existiert dieser quirlige Straßenmarkt schon – im Herzen der Stadt türmen sich auf den „bancarelle“ Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch – das Ganze in einer tosenden Lautstärke, denn jeder Verkäufer preist seine Ware auf sizilianisch an - umso lauter umso besser.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins