Folge vom 08.02.2024: Von Amarillo bis Los Angeles: Abenteuer auf der Route 66
43 Min. Ab 12
In Amarillo Texas setzt David seine Tour auf der Route 66 fort. Auf der Cadillac Farm gibt es skurrile Auto-Kunst und eine Portion BBQ bei einem der besten Griller in ganz Texas. Nach einem krassen Abstecher nach Las Vegas, ist in Los Angeles Endstation. Themen unter anderem: Wärme Gadgets für Drinnen und Draußen, GoG Chili Muschel Döner
