Folge vom 23.07.2024: Restaurants weltweit mit Dirk, Achim und David
23.07.2024
Was machen unsere Schleckermäuler in Japan, den Arabischen Emiraten, Frankreich, Norwegen und USA? Na klar, sie schlemmen sich durch. Die Chefköche Dirk Hoffmann und Achim Müller und Deutschlands erfolgreichster Grill-Influencer David Nöcker testen einzigartige Restaurants weltweit. Wer von unseren Food-Experten hat mehr Freude für den Gaumen auf der Suche nach Leckereien erlebt? Wir begleiten die Foodies nach Dubai, Tokio, Paris, Oklahoma City und Kirkenes, weit hinter dem Polarkreis.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins