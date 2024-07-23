Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Restaurants weltweit mit Dirk, Achim und David

Kabel EinsFolge vom 23.07.2024
Restaurants weltweit mit Dirk, Achim und David

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.07.2024: Restaurants weltweit mit Dirk, Achim und David

42 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12

Was machen unsere Schleckermäuler in Japan, den Arabischen Emiraten, Frankreich, Norwegen und USA? Na klar, sie schlemmen sich durch. Die Chefköche Dirk Hoffmann und Achim Müller und Deutschlands erfolgreichster Grill-Influencer David Nöcker testen einzigartige Restaurants weltweit. Wer von unseren Food-Experten hat mehr Freude für den Gaumen auf der Suche nach Leckereien erlebt? Wir begleiten die Foodies nach Dubai, Tokio, Paris, Oklahoma City und Kirkenes, weit hinter dem Polarkreis.

