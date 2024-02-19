Jungpolizisten auf dem Prüfstand: Ihr erster Einsatz als LKW-KontrolleureJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.02.2024: Jungpolizisten auf dem Prüfstand: Ihr erster Einsatz als LKW-Kontrolleure
43 Min. Ab 12
Polizeikommissar Ole Oetzmann-Frank und Polizeiobermeister Patric Schmidt haben nach zweieinhalb Jahren Ausbildung ihren ersten Einsatz. Sie kontrollieren LKW-Fahrer und ihre Ladungen. Dabei müssen sie sich gegen uneinsichtige Truckerfahrer behaupten. Themen unter anderem: Skurrile Pizza, Hoffmanns Leibgerichte: Cordon Bleu, Smart einkaufen - das Quiz
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
