Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.08.2024: Neue Kaffeetrends - außergewöhnliche Kaffeekreationen
Folge vom 05.08.2024
Außergewöhnliche Kaffeekreationen, die es nicht im Stammcafé um die Ecke gibt, finden sich auf YouTube und anderen Social Media Plattformen. Dort experimentieren die Menschen mit den verrücktesten Kaffeegetränken. So erfreut sich auch ein pinker Drink an großer Beliebtheit – Hauptzutat: rote Beete. Ob Gemüse und Kaffee harmonieren, testen Barista und Caféinhaber Sascha gemeinsam mit Kaffeeliebhaberin Giulia. Beide brühen die Trendgetränke wie zum Beispiel den „Bubble Kaffee“ akribisch nach.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
