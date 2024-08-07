Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 07.08.2024
42 Min.
Ab 12

Gegrillter Hummer, frische Austern, koreanisches Barbecue und saftige Dimsum - Köstlichkeiten, die man in einem Gourmet-Tempel vermutet. Doch all diese Edel-Happen gibt es auf einem Street-Food Markt in Los Angeles. An Dutzenden Ständen verkaufen Händler Delikatessen aus aller Welt zu günstigen Preisen. Vielen Touristen ist der Markt noch unbekannt, denn er liegt mitten im South Central. Mittendrin, geschützt durch eine Mauer, entsteht ein neues schickes Stadtviertel namens Row DTLA.

