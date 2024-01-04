Hot im Pott: Balkan-Grillen mit David NöckerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.01.2024: Hot im Pott: Balkan-Grillen mit David Nöcker
43 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12
In dieser Folge von Hot im Pott zeigt Grill-Influencer David Nöcker, wie man beliebte Balkangerichte wie Cevapcici, Djuvec Reis und gefüllte Barbecue-Paprika zubereitet. Er gibt Tipps für die Zubereitung von Raznici Spießen und macht das Grillen für jedermann zugänglich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins