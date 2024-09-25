Koch-Duell: Müller & Zinner vs. die XXL-SchokokugelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.09.2024: Koch-Duell: Müller & Zinner vs. die XXL-Schokokugel
43 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12
Schräge Rezepte aus dem Internet nachkochen – dafür sind sie bekannt - Thomas Müller und Rudi Zinner. Heute: Die XXL-Schokokugel! Werden unsere zwei bayrischen „Koch-Helden“ diese XXL-Prüfung bestehen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
