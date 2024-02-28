Tampa: Sonne, Strände und kulinarische HighlightsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.02.2024: Tampa: Sonne, Strände und kulinarische Highlights
42 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12
Dirk Hoffmann erkundet das sonnige Florida und entdeckt die moderne Stadt Tampa mit ihren Traumstränden. Er probiert köstliches Essen im weltgrößten spanischen Restaurant und staunt über das größte Waffeleis der Welt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins