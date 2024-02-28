Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 28.02.2024
Folge vom 28.02.2024: Tampa: Sonne, Strände und kulinarische Highlights

42 Min.Folge vom 28.02.2024Ab 12

Dirk Hoffmann erkundet das sonnige Florida und entdeckt die moderne Stadt Tampa mit ihren Traumstränden. Er probiert köstliches Essen im weltgrößten spanischen Restaurant und staunt über das größte Waffeleis der Welt.

