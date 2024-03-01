Das ultimative Frühstückserlebnis: Hängematten-Frühstück vor der Küste DubaisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.03.2024: Das ultimative Frühstückserlebnis: Hängematten-Frühstück vor der Küste Dubais
Folge vom 01.03.2024
Das weltbeste Frühstück auf einem Hängematten-Floß vor der Küste Dubais, das gibt es im Resort „Anantara The Palm Dubai“. Serviert wird das angeblich weltbeste Frühstück auf dem „Hamacland“ – einer Art Floß auf offenem Meer.
