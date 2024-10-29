Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Backen ohne backen: Wenn man keinen Ofen hat

Kabel Eins
Folge vom 29.10.2024
Backen ohne backen: Wenn man keinen Ofen hat

42 Min.
Ab 12

Leckere, schnelle Kuchen und Desserts. Und das Beste daran? Der Ofen bleibt aus. Richtig gehört. Denn bei Konditorin und The Sweet Taste Gewinnerin Anne Manzius heißt es heute Backen ohne Backen.

