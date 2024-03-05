Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Geschmackstest: Verena Leister probiert Internet-Hype-Gerichte

Kabel Eins
Folge vom 05.03.2024
Geschmackstest: Verena Leister probiert Internet-Hype-Gerichte

Geschmackstest: Verena Leister probiert Internet-Hype-GerichteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.03.2024: Geschmackstest: Verena Leister probiert Internet-Hype-Gerichte

43 Min.
Folge vom 05.03.2024
Ab 12

Hähnchenbrust mit Fiesta-Flair, eine tolle Kartoffel-Hackfleischrolle und als Dessert ein leckerer Bananenkuchen sind absolute Hype-Gerichte aus dem Internet. Chefköchin Verena Leister testet die neuen Speisen, ob sie wirklich so gut schmecken.

