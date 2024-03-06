Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

TikTok-Küche: Neue Rezepte auf dem Prüfstand

Kabel EinsFolge vom 06.03.2024
TikTok-Küche: Neue Rezepte auf dem Prüfstand

TikTok-Küche: Neue Rezepte auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.03.2024: TikTok-Küche: Neue Rezepte auf dem Prüfstand

43 Min.Folge vom 06.03.2024Ab 12

Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann durchsuchen TikTok & Co nach neuen, außergewöhnlichen und anderen Rezepten. Aber ist es wirklich so einfach und schmeckt es besser als die normalen? Die beiden probieren es aus!

Alle verfügbaren Folgen