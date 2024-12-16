Weihnachtsmenü aus der Küchenmaschine: Lecker, schnell und zauberhaft!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.12.2024: Weihnachtsmenü aus der Küchenmaschine: Lecker, schnell und zauberhaft!
42 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Na das ist ja mal eine schöne Bescherung: ein ganzes Weihnachtsmenü aus der Küchenmaschine! Denn angeblich geht darin alles schneller und besser. Echt wahr? Dank vieler cooler Rezeptideen, die sich im Internet tummeln, gelingt es unserer Spitzenköchin Felicitas Then tatsächlich, nicht nur leckere Gerichte gänzlich mit dem Thermomix zu kochen, sondern auch noch ein Last-Minute-Geschenk fast wie von Zauberhand zu produzieren. Am Ende entscheidet das Kamerateam: Ha ha ha oder Ho ho ho?
