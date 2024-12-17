Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 17.12.2024
Abenteuer Leben täglich

42 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12

Schräge Rezepte aus dem Internet nachkochen – dafür sind sie bekannt - Thomas Müller und Rudi Zinner. Heute: Die XXL Schokokugel! Werden unsere zwei bayrischen „Koch-Helden“ diese XXL Prüfung bestehen?

