XXL Schokokugel: Bayerns Koch-Helden stellen sich der süßen HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.12.2024: XXL Schokokugel: Bayerns Koch-Helden stellen sich der süßen Herausforderung
42 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Schräge Rezepte aus dem Internet nachkochen – dafür sind sie bekannt - Thomas Müller und Rudi Zinner. Heute: Die XXL Schokokugel! Werden unsere zwei bayrischen „Koch-Helden“ diese XXL Prüfung bestehen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins