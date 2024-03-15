Geheimer Burger-Test: Die besten Fastfood-Ketten, die du noch nicht kennstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.03.2024: Geheimer Burger-Test: Die besten Fastfood-Ketten, die du noch nicht kennst
43 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12
In den USA gibt es Fastfood-Ketten wie Arby's, Jack in the Box, Denny's, Wendy's und Dairy Queen, die leckere Hamburger-Menüs anbieten. Unsere Fastfood-Experte David Nöcker testet diese Ketten und hat sein neues Lieblings-Burger-Menü gefunden.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
