42 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12

Die Weihnachtszeit klopft an die Tür und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Was gibt es zu Heilig Abend? Fernsehkoch Andreas Hülsmann hat sich der Sache angenommen und 5 Klassiker zu modernen, leckeren Gerichten gepimpt. Wem Braten und Co. zu langweilig geworden sind bleibt nur eins übrig: Einschalten!

