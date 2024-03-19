Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Convenience-Food-Test: Neue vs. altbekannte Klassiker

Kabel EinsFolge vom 19.03.2024
Convenience-Food-Test: Neue vs. altbekannte Klassiker

Convenience-Food-Test: Neue vs. altbekannte KlassikerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.03.2024: Convenience-Food-Test: Neue vs. altbekannte Klassiker

42 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12

Unser Profikoch Timo Hinkelmann macht den großen Convenience-Food-Test: Die Newcomer aus dem Supermarkt gegen die altbekannten Klassiker. Die Fertiggerichte werben damit, dass sie frischer, gesünder und leckerer sind.

Alle verfügbaren Folgen