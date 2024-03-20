Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 20.03.2024
Folge vom 20.03.2024: Supermarkt-Tricks entlarvt: Spar-Experte Sven enthüllt die Marketingstrategien

42 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12

Mit welchen Tricks versuchen Supermärkte uns das Einkaufen so schmackhaft zu machen, dass wir am Ende vielleicht mehr zahlen, als wir eigentlich benötigen? Spar-Experte Sven Lucka hilft bei der Aufklärung welche Marketingstrategien Supermärkte nutzen.

