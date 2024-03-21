Burritos im Duell: Selbstgemacht vs. Fertig aus dem SupermarktJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.03.2024: Burritos im Duell: Selbstgemacht vs. Fertig aus dem Supermarkt
Folge vom 21.03.2024
Burritos sind gefüllte Fladen, die zu den beliebtesten To-Go-Gerichten der Deutschen gehören. Man kann sie frisch kaufen oder fertig aus dem Supermarkt, aber können die Fertig-Burritos mit den selbstgemachten mithalten? Samuel und Samuel testen es!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
