Problem gelöst! Reparaturtricks für Elektrokleingeräte von Experte Lars GausterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.02.2024: Problem gelöst! Reparaturtricks für Elektrokleingeräte von Experte Lars Gauster
42 Min.Folge vom 13.02.2024Ab 12
Wenn die täglich verwendeten Geräte plötzlich kaputt gehen, kann das den Tag verderben. Doch Reparator Lars Gauster zeigt, wie man gängige Probleme bei Elektrokleingeräten schnell und einfach beheben kann. Themen unter anderem: Thermomix Tricks: Coole Blitzgerichte für die kalte Jahreszeit, Der Reparator, JKNK Kotelett mit Leipziger Allerlei
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins