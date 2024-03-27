Kreative Osterbrunch-Ideen aus dem Thermomix: Osterei-Pizza und falscher HaseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.03.2024: Kreative Osterbrunch-Ideen aus dem Thermomix: Osterei-Pizza und falscher Hase
43 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Osterbrunch mit vielen einfachen, schnellen und auch noch günstigen Rezeptideen aus dem Thermomix noch besser wird. Feli zaubert für uns aus dem Mixtopf: Osterei-Pizza, falschen Hasen und ein Spiegelei-Dessert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins