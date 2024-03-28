Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Social-Media-Stars als Hotelgäste: Wie Hotels von Influencern profitieren

Folge vom 28.03.2024
Abenteuer Leben täglich

43 Min. Ab 12

Seitdem Social-Media-Plattformen wie Instagram existieren, nutzen einige Hotels die Follower von Instagram-Models. Ein Beispiel dafür ist das "Nobu-Hotel" auf Ibiza, das Influencern Hotel-Deals anbietet: Für Werbung zahlen sie weniger und einen Rabattcode.

