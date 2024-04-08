So wird der Frühjahrsputz zum Kinderspiel!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.04.2024: So wird der Frühjahrsputz zum Kinderspiel!
42 Min.Folge vom 08.04.2024Ab 12
Der Frühjahrsputz steht an, doch welche Hacks und Gadgets aus dem Netz verwandeln die Putzerei in ein Kinderspiel? Und womit wird es echt sauber in der Bude? Wir haben den Test gemacht!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins